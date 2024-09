Comiso: tenta di rubare in un appartamento, arrestato cittadino tunisino

Arrestato a Comiso un tunisino di 42 anni, regolare sul territorio italiano, accusato di tentato furto in abitazione. La polizia lo ha accusato anche di resistenza, violenza a pubblico ufficiale e lesioni. L’intervento si è svolto nei giorni scorsi, in orario diurno, quando la Squadra Volante di Comiso è intervenuta a seguito di una segnalazione riguardante una persona all’interno di un appartamento.

L’arresto

All’arrivo sul posto, gli agenti hanno trovato l’uomo ancora all’interno dell’abitazione mentre stava commettendo il furto. Alla vista della polizia, il quarantaduenne ha tentato di fuggire e ha opposto resistenza. Nonostante la sua reazione violenta, gli operatori sono riusciti a bloccarlo utilizzando lo spray in dotazione e a trarlo in arresto, mentre era ancora in possesso degli arnesi atti allo scasso.

L’arrestato è stato condotto al carcere di Ragusa, dove rimane a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

