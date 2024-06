Comiso, mostra di Angelo Iemulo nella sala della Fondazione Bufalino

Mostra personale di Angelo Iemulo alla Fondazione Gesualdo Bufalino di Comiso.

La mostra “La traccia di un gesto”, curata da Andrea Guastella e ospitata nella sala mostre della Fondazione, sarà inaugurata il 7 giugno, alle 19. Resterà aperta fino al 23 giugno, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20. Sabato e domenica è prevista solo l’apertura pomeridiana, dalle 17 alle 20.

Chi è Angelo Iemulo

Angelo Iemulo è un artista eclettico che spazia dalla pittura all’architettura. Nella sua personale presenterà una serie di opere su cartone di piccolo formato in cui l’artista indaga la natura della memoria e dell’immaginazione attraverso la rappresentazione di volti umani stilizzati e ripetitivi. “I volti di Angelo Iemulo – si legge nella nota critica – pur nella loro semplicità, sono carichi di mistero e di autenticità, ed invitano l’osservatore a proiettare le proprie emozioni e i propri ricordi su queste figure enigmatiche. L’installazione lungo le pareti della sala crea un ritmo visivo ipnotico quasi un’esperienza meditativa. La ripetizione dei volti, leggermente variati nella forma e nell’ espressione, genera un’eco visiva che amplifica un senso di introspezione e di ricerca interiore. Un’occasione unica per immergersi in un mondo di immagini e suggestioni profonde, un viaggio introspettivo che ci invita a riflettere sulla natura della memoria, sull’immaginazione e sulla fragilità dell’essere umano.

