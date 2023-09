Comiso: la statua della Madonna Immacolata sarà restaurata, ma non sarà esposta all’esterno

La statua della Madonna Immacolata, opera dello scultore Giuseppe Micieli realizzata nel 1954, sarà restaurata con il contributo del Comune di Comiso. Il Sindaco Maria Rita Schembari ha annunciato questa decisione a margine di un incontro presso il municipio della città.

La statua della Madonna Immacolata è di grande valore artistico e rappresenta un importante patrimonio culturale per la comunità di Comiso. Tuttavia, nel corso del tempo, si è deteriorata e rappresenta un pericolo per la sicurezza dei passanti. Di conseguenza, è stata installata una protezione in ferro per preservare la statua e impedire l’accesso pubblico alla zona. Questa protezione venne installata nel 2021.

LA DECISIONE DELLA SOVRINTENDENZA

La Sovrintendenza ai Beni Archeologici e Culturali di Ragusa ha confermato che la statua originale, anche se restaurata, non potrà più essere esposta all’esterno a causa del suo stato compromesso. Dopo il restauro, dovrà essere allocata in uno spazio al chiuso per garantirne la conservazione.

La vicenda è nota: la statua, situata su una stele nella piazzetta accanto al santuario omonimo, per motivi di sicurezza era stata rimossa circa un mese fa. Era rimasta lì per 69 anni, dopo che venne realizzata dallo scultore comisano Giuseppe Micieli.

Durante il periodo trascorso dal dicembre 2021 ad oggi, i Frati Minori Conventuali, i committenti e proprietari dell’opera, hanno ricevuto una donazione da parte di un fedele per realizzare una nuova statua in onore dell’Immacolata. Questa nuova statua non sarà una copia esatta dell’originale ma rappresenterà un omaggio.

Il Comune si impegna a contribuire economicamente al restauro della statua originale e a garantire la sua conservazione, in conformità alle direttive della Sovrintendenza. L’obiettivo è preservare l’opera e la memoria dell’artista Giuseppe Micieli per le generazioni future, pur avendo una nuova statua dedicata all’Immacolata per il pubblico.

LE PAROLE DI MARIA RITA SCHEMBARI SINDACO DI COMISO

“Per quanto si comprenda il sentimento dei famigliari così come quello dei tanti concittadini legati da affetto all’opera dello scultore Giuseppe Micieli -e del resto, il 23 aprile 2021 per il centenario dalla nascita dello scultore comisano anche il sindaco aveva espresso in un pubblico articolo di stampa parole sincere di elogio di un’opera che aveva saputo coniugare, a suo parere, l’essenzialità dello stile francescano con l’arte a lui contemporanea- oggi, l’unico intervento possibile è quello del restauro, che salvi e conservi l’opera, per cui l’ente locale si impegna sin d’ora a contribuire economicamente, e che consenta, secondo le prescrizioni della Sovrintendenza, di esporla al pubblico, salvaguardando al contempo la memoria del suo Autore”, dichiara il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari.