Comiso festeggia i 100 anni di Giuseppina Campo

Un secolo di vita è un traguardo straordinario da celebrare, e la comunità di Comiso si è raccolta oggi per festeggiare la signora Giuseppina Campo, che ha raggiunto l’importante anniversario dei 100 anni. La cerimonia si è svolta nella chiesa di Maria Santissima del Rosario a Pedalino, con la partecipazione di familiari, amici e delle autorità locali.

La sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, ha preso parte alla celebrazione insieme a Gianni Incardona e al parroco don Salvatore Burrafato, consegnando personalmente alla festeggiata una targa commemorativa. «Con Gianni Incardona e assieme al caro parroco, a tutta la numerosa famiglia ed agli amici più cari – ha dichiarato la sindaca – ho consegnato una targa alla signora Giuseppina Campo. E, naturalmente, le ho fatto i migliori auguri per aver festeggiato i cento anni».

La cerimonia ha rappresentato non solo un momento di gioia per la famiglia, ma anche un’occasione di festa per l’intera comunità di Pedalino, che ha voluto rendere omaggio a una vita lunga e ricca di esperienze, testimonianza concreta dei valori di famiglia, comunità e resilienza.

