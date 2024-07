Comiso: avviati i lavori di totale rifacimento delle cucine comunali per la refezione scolastica

Il Comune ha avviato i lavori di totale rifacimento delle cucine comunali, come anticipato a settembre 2023, con l’obiettivo di essere pronti per la refezione scolastica. Il sindaco Maria Rita Schembari e l’assessore alla pubblica istruzione Giusi Cubisino hanno dichiarato che l’intervento, del valore di circa 250 mila euro, è reso possibile grazie a un contributo straordinario ricevuto dalla Regione alla fine di agosto dello scorso anno.

Le cucine forniscono 1400 pasti scolastici all’anno

Schembari ha spiegato che le cucine comunali, che forniscono fino a 1400 pasti scolastici all’anno, stanno subendo un rifacimento completo. L’anno scorso, a causa dei tempi stretti del finanziamento, si è potuto solo mettere in sicurezza i locali per proteggere le operatrici, nonostante i disagi per le famiglie, che hanno comunque mostrato comprensione. Quest’anno, invece, i lavori sono iniziati subito dopo la chiusura delle scuole.

I lavori includono il rifacimento della conduttura idrica, dell’impianto elettrico e di erogazione del gas, la piastrellatura e la tinteggiatura delle pareti danneggiate dalla condensa. Verranno installate nuove celle frigo e attrezzature moderne grazie al finanziamento. Inoltre, un recente concorso ha permesso di assumere due nuovi cuochi, sostituendo chi è andato in pensione. Schembari ha sottolineato che questa ristrutturazione non solo beneficerà i bambini che utilizzeranno la mensa quest’anno, ma anche le future generazioni, grazie alle cucine all’avanguardia progettate.

© Riproduzione riservata