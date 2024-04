Collisione tra nave cargo e portacontainer a Capo Passero

Una collisione in mare a 14 miglia nautiche da Capo Passero, nel siracusano in Sicilia, si e’ verificata tra un cargo liberiano e una portacontainer portoghese. Lo ha reso noto la Guardia Costiera italiana che e’ intervenuta in soccorso.

“La Guardia Costiera ha inviato mezzi navali, un elicottero e un Atr42 – ha reso noto la Guardia Costiera – per intervenire in caso di soccorso e monitoraggio ambientale. Le 2 unita’ navigano ora verso le coste siciliane”. Per fortuna, l’incidente non è stato molto grave

© Riproduzione riservata