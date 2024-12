Classifica Qualità della vita: Ragusa guadagna 5 posizioni, ma è ancora nei bassifondi

L’annuale classifica sulla Qualità della vita del Sole 24 Ore, giunta con nuovi indici alla 35.ma edizione, premia Bergamo quale migliore provincia d’Italia, seguita da Trento e Bolzano. I primi nove posti, manco a dirlo, sono sempre al Nord. Al quarto Monza Brianza, poi Cremona, Udine (lo scorso anno prima), Verona, Vicenza, Bologna. Decima Ascoli Piceno, vera novità nel Centro-Nord. Perdono terreno, in generale, le grandi città metropolitane, a cominciare da Milano (12.ma).

Ragusa a + 5

Ragusa guadagna cinque posizioni, piazzandosi all’81.mo posto. Come spesso accade con questo genere di rilevazioni, la nostra provincia è la prima in Sicilia, precedendo Catania (83.ma, +8) e Trapani (85.ma). Siracusa è quart’ultima in Italia, peggio fanno Crotone, Napoli e Reggio Calabria, 107.ma. Un dato che conferma il ritardo del Sud nei 90 indicatori da fonti certificate, divisi in sei categorie tematiche, sul benessere nei territori.

Punti forza e di criticità

Ragusa è risultata stabile nella graduatoria con 15 indicatori su “Giustizia e sicurezza” (48.ma); sale al 93.mo posto negli altri 15 indicatori di “Ricchezza e consumi”; fa ancora meglio negli indicatori su “Affari e lavoro”, piazzandosi a un onorevole 63.mo posto nazionale; scende al 38.mo posto in “Demografia, società e salute”; guadagna posizioni, ma è ancora fra le ultime, in “Ambiente e servizi” (89.ma); infine, è pessimo il risultato negli indicatori su “Cultura e tempo libero”: 102.ma su 107 province.

© Riproduzione riservata