Cinque aule studio estive su tutto il litorale ibleo: l’iniziativa di alcuni comuni della provincia

A partire da quest’anno, saranno cinque le aule studio estive operative lungo la costa della provincia di Ragusa, destinate agli studenti che devono prepararsi per gli esami universitari o per i test di ingresso ai corsi di laurea. Questa iniziativa è frutto della collaborazione di vari assessori dei comuni iblei, tra cui Simone Digrandi e Catia Pasta per il Comune di Ragusa, Samuele Cannizzaro per il Comune di Modica, Francesca Corbino per il Comune di Vittoria, Caterina Gambino e Matilde Piazza per il Comune di Santa Croce Camerina, e Valeria Timperanza per il Comune di Scicli.

Le aule studio saranno disponibili dal 15 luglio al 30 agosto 2024, dal lunedì al venerdì.

Le aule studio

Donnalucata : Delegazione comunale di Palazzo Mormino, Via Regina Margherita, dalle 9 alle 13. Posizione

: Delegazione comunale di Palazzo Mormino, Via Regina Margherita, dalle 9 alle 13. Posizione Marina di Ragusa : Plesso scolastico “S. Quasimodo” di Via Portovenere, dalle 8:30 alle 13:30. Posizione

: Plesso scolastico “S. Quasimodo” di Via Portovenere, dalle 8:30 alle 13:30. Posizione Marina di Modica : Auditorium “Nannino Ragusa”, Via Falconara, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Posizione

: Auditorium “Nannino Ragusa”, Via Falconara, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Posizione Santa Croce Camerina : Biblioteca Comunale, Via Gozzi 20, dalle 9 alle 13. Posizione

: Biblioteca Comunale, Via Gozzi 20, dalle 9 alle 13. Posizione Scoglitti: Plesso Scolastico “L. Sciascia” di Via Malfa 32, dalle 8:30 alle 13:30 (già operativa dall’8 luglio). Posizione

Si tratta della seconda iniziativa di un percorso avviato negli scorsi mesi, che vede tutti i comuni della provincia in rete per quanto riguarda le politiche giovanili, dopo il patrocinio congiunto al Job Relais tenutosi a Ragusa lo scorso giugno.

