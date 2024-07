Cinquant’anni dopo. Tutto come prima tranne i cambiamenti dovuti all’età

Che poi ci stanno, naturalmente. Cinquant’anni non passano senza lasciare segno però non riescono a “scalfire” affetti, amori, entusiasmi. Proprio in questi giorni quelle due “Quinte A e B” dello storico liceo scientifico “Guglielmo Marconi” finivano gli esami di maturità e ciascuno di quei baldi giovani, uomini e donne di oggi, si preparavano a nuovi percorsi scolastici, a nuove sfide. Sfide che hanno vinto perchè oggi, quei giovani lì, sono tutti professionisti affermati e dipendenti pubblici integerrimi. Quasi tutti freschi pensionati. Ieri sera si sono ritrovati a villa Scarpata, una delle ex residenze di campagna della famiglia Bonelli sita in contrada Zagarone. E’ qui che si trova un allevamento di alpaca, il Sicilpaca uno degli unici due in Sicilia dopo la fattoria didattica sull’Etna, capace di richiamare le curiosità di tanti, compresi i bambini. E fra gli alpaca, rimasti buoni buoni per tutta la serata, che quel manipolo di liceali si è ritrovato per festeggiare il mezzo secolo della maturità scientifica.

E’ un fatto raro che due classi, e non una sola, si incontrano per festeggiare: alla base ci sarà pur qualcosa, no?

Il collante che lega le due “Quinte A e B” di allora è lo strano scherzo che ha fatto il…cuore. Cupido, il dio greco dell’amore, ha saputo tirare le proprie frecce ed ha colpito indifferentemente cogliendo amori a destra e manca. Un bel gruppo di giovani, studenti delle allora “Quinte A e B”, si è trovato a vivere questi cinquant’anni fra amore coniugale puro ed attività professionale quasi comuni. In un mix che dura ancora senza scossoni. E poi tutti gli altri: ognuno con una propria storia vissuta con la forza, la caparbietà e l’entusiasmo rimasti tali anche dopo mezzo secolo. Ad allietare questo manipolo di sempreverdi sciclitani una band. Un gruppo, la “Evergreen Band”, nato nei mesi scorsi dalla grande passione musicale che dimora in alcuni di questi ex liceali. Cosa fare in pensione? Dilettarsi fra chitarra e pianoforte: passatempo riuscito in pieno. Fra gli assenti uno dei pionieri di questi incontri: quell’Andrea Tomasello, ex docente di inglese, che cinquant’anni fa viaggiava sulla stessa lunghezza d’onda dei giovani di allora ed i maturi di oggi, che è stato trattenuto fuori sede. Presente, invece, la professoressa Maria Stella Puccio che ha lasciato anch’essa il suo segno fra quei liceali. Al top gli organizzatori che non si sono risparmiati in fatica e che meritano il titolo, che gli viene dato a pieni voti, di “planner” dalle grandi risorse.

