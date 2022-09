Cinema da sabato 3 settembre torna il DonnaFugata Film Festival a Comiso. Ecco il programma

L'atmosfera magica, unica e affascinante del DonnaFugata Film Festival sta per tornare con una seconda parte che promette ancora di stupire e incantare attraverso la magia della settima arte. Le tante novità che hanno accompagnato questa 14esima edizione, hanno riscosso moltissimo gradimento tra film, masterclass, dibattiti e concerti. Un pubblico affascinato ha apprezzato gli eventi proposti, e potrà continuare a scoprire e riscoprire tesori cinematografici anche in questa seconda parte, in programma dal 3 all'10 settembre (non più fino all’11 per problemi logistici) alla “Arena tra le Cupole”, ovvero il suggestivo loggiato della Fondazione Bufalino di Comiso dove si approda forti del successo della prima parte al Castello di Donnafugata. Il festival fondato da Salvatore Schembari, da quest'anno diretto dal regista Andrea Traina, ha avuto come sempre un segno zodiacale ad indirizzarne il flusso.





Per il 2022 è il segno dei pesci, e sono tanti i registi, gli attori, gli sceneggiatori ed i critici nati sotto questo segno zodiacale, così come la guest director Antonietta De Lillo, che hanno segnato gli eventi di agosto e che continueranno ad arricchire anche questa seconda sezione. “Otto giorni di grandi film ed un divertente evento fuori programma adatto a tutta la famiglia oltre ad alcuni eventi collaterali – commenta il direttore artistico Andrea Traina – Ogni giornata sarà scandita da due appuntamenti, Cineclub Pesci alle ore 21:00 e Sotto il segno dei Pesci alle ore 23:00”. Verranno proposte pellicole varie, sempre emozionanti ed intense, opere cinematografiche accomunate dalla presenza di interpreti, registi, scenografi o direttori della fotografia del segno dei pesci, film che hanno fatto la storia del cinema come “Il fascino discreto della borghesia” di Luis Buñuel del 1972, fino a lavori di recente produzione come “Takeaway” di Renzo Carbonera del 2022 che vede l'ultima interpretazione dell'attore Libero De Rienzo, o “Leonora addio” sempre del 2022 di Paolo Taviani, quest'ultimo alla presenza dell'attore Biagio Barone.





Tra gli appuntamenti in programma si inseriscono alcuni eventi fuori programma. Uno straordinario spettacolo con i "Disguido", un duo sui generis che fonde la magia con il cabaret, l’illusionismo con l’arte del cinema, e che allieterà il pubblico di tutte le età domenica 4 settembre alle ore 19:00 sempre alla Fondazione Bufalino, ed ancora due interessanti presentazioni di libri: la prima, nel giorno di apertura il 3 settembre alle ore 19, sarà il lavoro di Franco La Magna dal titolo “Giovanni Verga e il "castigo di Dio" – Per una storia dei rapporti tra cinema e narrativa” (ed. Algra); la seconda presentazione si svolgerà il 10 settembre alle ore 19, l'ultimo giorno del DonnaFugata Film Festival, con “Fra i miei occhiali e i tuoi occhi. Carteggio 1979-1996” (ed. Archilibri), di Gesualdo Bufalino e Marcello Venturoli, a cura di Giulia Cacciatore, con le illustrazioni dell'artista siciliano Giovanni Robustelli.