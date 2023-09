Chiaramonte: premiati gli studenti meritevoli. A breve, nascerà “l’albo d’oro”

Cerimonia di premiazione degli studenti meritevoli a Chiaramonte Gulfi che si è svolta il 31 agosto 2023 in Sala Sciascia. In tutto, 25 gli studenti di tutti i livelli di istruzione che hanno partecipato all’evento. La cerimonia ha visto la consegna delle pergamene di “studente meritevole” da parte del Sindaco Mario Cutello, del vice sindaco Elga Alescio, dell’Assessore all’Istruzione e Politiche Giovanili, Adriana Iacono, e del Presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Noto.

PREMIATI GLI STUDENTI MERITEVOLI: IL COMUNE VUOLE ISTITUIRE L’ALBO D’ORO

Durante la cerimonia, sono stati premiati anche gli studenti della scuola media S.A. Guastella che si sono distinti nel campo musicale, con l’orchestra diretta dai professori Maria Paola Marletta e Fabio Digiacomo che ha ottenuto eccellenti risultati nelle manifestazioni dedicate alle orchestre studentesche. Alcuni solisti musicali di questa scuola sono stati presentati al pubblico durante l’evento: Lorenzo Gona, Elisa Nicosia, Samuele Bizzini, Mattia Nobile.

Il Sindaco Cutello ha annunciato l’istituzione di un “albo d’oro” in fase di preparazione presso la Biblioteca Comunale per ricordare gli studenti e gli atleti meritevoli in futuro.

GLI STUDENTI CHE HANNO OTTENUTO IL MASSIMO DEI VOTI

I premi sono stati assegnati in base al livello di istruzione. Tra gli studenti delle scuole medie, la pergamena è stata consegnata a sei studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti e la lode. Tra gli studenti delle scuole superiori, il riconoscimento è stato conferito a tre diplomati con il voto di 100/100. Inoltre, diversi laureati hanno ricevuto il massimo punteggio di 110/110, alcuni dei quali con lode.

Tra gli studenti delle medie la pergamena è stata consegnata a:

Hoara Scifo, Fabiola Zago, Giovanni Giovanni, Alice D’Amato, Costanza Gurrieri, Gaia Gianninoto che hanno ottenuto il massimo dei voti e anche la lode.

Tra gli studenti delle scuole superiori il riconoscimento è andato a:

Manuel Sammatrice, Diego Cannizzo e Nunziata Mazzariello, diplomati con il voto di 100/100.

Nutrita la schiera dei laureati: Andrea Nobile, Enrica Micieli, Maria Rita Barresi, Carla Alescio, Rosalia Farina, Gabriele D’Angelo, Luciano Noto, Eryka Costa, Pasquale Miccichè e Salvatore Barresi, tutti con il voto finale di 110/110 e alcuni con la lode.

Durante la serata, sono stati anche premiati alcuni sportivi locali che si sono distinti in diverse discipline. Tra questi:

Anastasia Micieli, Maria Alessia Micieli, Hoara Scifo, Fabiola Zago, Daniele Carfì . Alcuni partecipanti al concorso “Balconi Fioriti” hanno ricevuto riconoscimenti per le loro composizioni floreali sulle facciate delle loro abitazioni: in particolare, riconoscimenti per Giovannella Zaffarana, Giuseppina Cilia, Maria Cilia, Gina Cusumano.