Chiaramonte Gulfi baciata dalla fortuna: vinti 50 mila euro.

Chiaramonte Gulfi, baciata dalla Dea Bendata. Il 10eLotto ha infatti premiato il piccolo centro montano con ben 50 mila euro grazie a un 9 Oro da 50mila euro, a cui si aggiunge un 9 da 20mila euro realizzato a Palermo.

Ovviamente è già caccia al fortunato che ha vinto la piccola somma di denaro che certamente non cambia la vita ma può contribuire a migliorarla per quel poco che potrebbe servire. Le voci in paese si rincorrono ma sino adesso il fortunato vincitore non è uscito alla scoperto ed ha preferito mantenere l’anonimato.