Chiara Pernazza: calciatrice di serie A e orgoglio ragusano

L’atleta Chiara Pernazza, giocatrice di Calcio a 5 nella Serie A – Girone Unico, è stata ricevuta al Comune dal Sindaco Peppe Cassì, dall’Assessore alle Politiche Giovanili Simone Digrandi e dall’Assessore ai Lavori Pubblici Gianni Giuffrida. Chiara Pernazza è originaria di Ragusa e rappresenta la città e la Sicilia nel suo sport. Fin da giovane ha dimostrato il suo talento e la sua passione, mettendosi in mostra nella squadra Virtus Ragusa, dove ha vinto anche il premio come miglior giocatrice nella Final Four di Coppa Italia di A2 nel 2019.

CHIARA PERNAZZA: LA CARRIERRA

Nel 2021, ha accettato la sfida di un club appena promosso, il Bitonto in Puglia, e in breve tempo è diventata una delle colonne portanti della squadra. Nell’ultima stagione, hanno raggiunto l’obiettivo tanto desiderato con la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia nella massima categoria.