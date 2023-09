“Che bella Sampieri”, scrive una coppia di turisti. Dopo l’amaro della violenza urbana delle ultime settimane arriva una nota di dolcezza

E’ la lettera di una coppia di turisti bergamaschi a far riprendere il corso della normalità in un territorio, quale quello sciclitano, che ha sofferto gli attacchi di una guerriglia urbana dai toni pesanti nelle ultime settimane. Arrivata a palazzo di città il primo cittadino ha deciso di fare conoscere il testo alla comunità. E’ bastato un giorno per fare amare, a questa coppia di coniugi, la frazione di Sampieri, la sua spiaggia, la sua scogliera, il suo boschetto.

Poco più di dieci righe per raccontare la loro visita di un giorno a Sampieri.

“Sono stato un giorno con mia moglie nel piccolo borgo di Sampieri, luogo spettacolare per la sua bellezza, dalla sua spiaggia fino agli scogli – ha scritto la coppia – abbiamo camminato per sei chilometri andata e ritorno partendo dal parcheggio sino dopo la Fornace (la mente è subito andata al commissario Montalbano) trovando ordine e pulizia ottima, cosa non comune su altre spiagge o paesi. Mare di categoria superiore! Certamente non sarà il prossimo anno perché alterno con la montagna, ma è nostra intenzione ritornare e fare vacanza. Se mi permette le consiglio al riguardo la Val Badia, luogo incantevole da rimanere a bocca aperta come qui da voi. Complimenti sinceri continuate così e, come diciamo noi Bergamaschi, Mai Molá”.

Sampieri, borgata di eccellenza per un giorno. E poi? Fra menefreghismo ed impegno h24 si va avanti.

La coppia bergamasca non sa che, per raggiungere i risultati visti e decantati, la macchina dell’ente Comune ha faticato parecchio in questa estate. Fra rifiuti buttati a gogò in diverse parti della frazione, non ultimo il lungomare ed il centro storico; fra impianto idrico e fognario che ha fatto, come sempre, le bizze puntualmente, però, bloccate in tempi record; fra fracassoni-disturbatori della quiete estiva l’ufficio manutenzioni ed ambiente è riuscito a districarsi alla meglio offrendo all’esterno un’immagine di borgata che riesce a miscelare bene movida e natura. Ci vuole poco per fare amare un luogo ai turisti e Scicli ci riesce quasi sempre.