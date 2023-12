Censimento Istat, più residenti (quasi 318mila) nel ragusano. Boom Vittoria: + 900

Al 31 dicembre 2022 la popolazione italiana è scesa sotto i 59 milioni, a quota 58.997.201 residenti. Rispetto al 2021 si registra una flessione pari a -32.932 individui. Il 61,3% dei 7.904 Comuni italiani (4.843) perde popolazione rispetto all’anno precedente, mentre un leggero incremento si osserva solo in 2.936 Comuni. Tra quest’ultimi, sette sono in provincia di Ragusa. Lo accerta l’Istat con il censimento 2022 spiegando che l’Italia “perde popolazione e invecchia nonostante il contributo degli stranieri”. Il 51, 2% sono femmine e il 48,8% maschi.

Sempre più sbilanciato il rapporto generazionale: per ogni bambino con meno di 6 anni, ci sono più di 5 anziani, precisamente 5,6%. Per l’indice di vecchiaia se nel 1971 si contavano 46 over 65 ogni 100 giovani under 15, oggi se ne contano 193. Nuovo record negativo per la natalità: 393mila nel 2022, quasi 7mila in meno rispetto al 2021 (-1,7%).

Residenti: chi sale e chi scende nel Ragusano

Perde oltre 19mila residenti anche la Sicilia, oggi a quota 4.814.016.

Invece il territorio ibleo con 12 comuni passa dai 316.142 residenti nel 2021 ai 317.793 dello scorso anno. In aumento la popolazione a Vittoria (+902), Ragusa città (+697), Ispica (+88) Santa Croce Camerina (+86), Giarratana (+32), Scicli (+23) e Acate (+14); in flessione nelle altre cinque, dai 4 abitanti persi a Chiaramonte ai 70 di Comiso.

Questo il dettaglio dei residenti, città per città nel 2022 (tra parentesi il dato del 2021):

Acate: 10.595 (10.581)

Chiaramonte Gulfi: 8.020 (8.024)

Comiso: 30.003 (30.073)

Giarratana: 2.835 (2.803)

Ispica: 16.275 (16.187)

Modica: 53.514 (53.554)

Monterosso Almo: 2.789 (2.821)

Pozzallo: 18.952 (18.997)

Ragusa: 73.476 (72.779)

Santa Croce Camerina: 10.998 (10.912)

Scicli: 26.901 (26.878)

Vittoria: 63.435 (62.533)

Curiosità maschi e femmine

Il totale dei residenti nel Ragusano è la somma di 158.272 maschi e 159.521 femmine. Gli stranieri sono 31.649, con i maschi stavolta in maggioranza di oltre 5mila unità.

Scorgendo le tavole, emergono anche le fasce d’età maggiormente rappresentate: le 47enni per le femmine (sono 4.424) e i 54enni per i maschi (2.279).