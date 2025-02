Case a 1 euro a Caltanissetta. Ecco come partecipare

Prosegue l’iter burocratico che punta alla riqualificazione del Centro storico di Caltanissetta attraverso il progetto denominato “Case a un euro”.

L’assessore allo sviluppo economico Guido Del Popolo, l’assessore all’identità nissena Pier Paolo Olivo e il Presidente della II Commissione Consiliare “Assetto del territorio” e promotore dell’iniziativa Fabrizio Di Dio, hanno incontrato una delegazione degli agenti immobiliari della città di Caltanissetta per definire le modalità operative indispensabili per far incrociare la domanda con l’offerta.

“La validità del progetto ha già risvegliato l’interesse di numerosi acquirenti. Adesso è necessario raggiungere e sensibilizzare i proprietari degli immobili che potrebbero essere interessati alla cessione per la simbolica cifra di un euro – ha spiegato l’assessore Del Popolo a margine dell’incontro -. Abbiamo chiesto agli operatori del settore la disponibilità a rendere operativa l’iniziativa nell’interesse del territorio nisseno”.

“L’iniziativa ‘Case a 1 €’ rappresenta un’opportunità straordinaria per il recupero principalmente del nostro centro storico, trasformando immobili spesso abbandonati e in stato di degrado in nuove occasioni di sviluppo e rinascita – ha commentato l’assessore Olivo -. Il nostro obiettivo è quello di restituire vita e dignità a questi spazi, attirando investitori, famiglie e imprenditori, anche da fuori Caltanissetta, che vogliano contribuire alla crescita della nostra città. Riqualificare il patrimonio edilizio esistente non solo valorizza la nostra identità storica e culturale, ma può innescare un circolo virtuoso che favorisce il turismo, l’economia locale e il benessere della comunità. È il momento di credere nel potenziale del nostro territorio e di costruire insieme un futuro più dinamico e attrattivo per Caltanissetta”.

Il Comune di Caltanissetta, in questa iniziativa, avrà il ruolo di partner pronto a sensibilizzare sulla validità dell’iniziativa e incoraggia i privati a procedere con le trattative commerciali mettendo a disposizione una piattaforma nella quale poter incrociare la domanda e l’offerta.

“Uno degli obiettivi del nostro mandato è quello di favorire la rinascita della città in generale e del centro storico in particolare incrementando servizi ai cittadini e la percezione di sicurezza – ha proseguito il sindaco Walter Tesauro -. Questa iniziativa contribuisce a realizzare la nostra visione perché consentirebbe il ripopolamento dei quartieri. Tutto ciò si inserisce all’interno di una visione di respiro più ampio che include le modifiche al regolamento TARI, la rimodulazione del trasporto pubblico urbano e l’impegno a sostenere la crescita del Consorzio Universitario di Caltanissetta potenziando i servizi dedicati agli studenti universitari”.

“Quella delle Case a 1 € è un’iniziativa di successo già sperimentata in altri territori italiani e siciliani e che nel giugno 2022, davanti il Consiglio Comunale e la precedente Giunta, ho proposto di attuare anche nel nostro Comune – ha sottolineato Fabrizio Di Dio -. L’iter burocratico della mozione approvata all’unanimità, purtroppo, è stato più lento di quanto previsto ma, finalmente, da qualche mese sono operative le procedure finalizzate alla promozione e divulgazione della vendita di immobili privati ricadenti nel territorio comunale”.

Con “Case a 1 €” non si tratta soltanto di trasferire la proprietà di un immobile da un soggetto a un altro ma di favorire il rilancio dell’economia dell’area urbana favorendo tutto l’indotto e aprendo a ventagli di opportunità in termini turistici ed economici. Le abitazioni, infatti, dovranno essere ristrutturate e si presume che, dopo tale investimento, il nuovo proprietario la utilizzi concretamente per sé o per un’attività commerciale. Riqualificare gli immobili per utilizzarli a scopo abitativo, turistico o alberghiero comporterà, inevitabilmente, a riportare le persone a vivere il centro storico.

Qualora i proprietari interessati desiderassero avere un supporto logistico per procedere con l’inserimento del proprio immobile nella piattaforma mettendolo a disposizione dei possibili acquirenti potranno contattare direttamente le agenzie. Gli agenti immobiliari presenti, infatti, hanno manifestato la loro disponibilità a collaborare al progetto e non è escluso che altri professionisti possano aderire all’iniziativa contribuendo alla diffusione dell’opportunità.

Le proposte di cessione inerenti al progetto potranno essere presentate – tramite l’apposito modulo scaricabile a questo link – agli indirizzi pec direzione.llpp@pec.comune.caltanissetta.it o mail g.scrofani@comune.caltanissetta.it o presentare l’istanza all’ufficio di protocollo generale del Comune di Caltanissetta in Corso Umberto I.

Le eventuali domande sulle procedure di inscrizione e utilizzo della piattaforma e gli eventuali chiarimenti saranno disponibili sul sito internet del Comune di Caltanissetta o gestite dall’Ufficio Patrimonio chiamando il numero 0934 74588 o alla mail g.scrofani@comune.caltanissetta.it

Scarica il modulo per iscriversi alla piattaforma informatica per la vendita di immobili privati ricadenti nel territorio comunale di Caltanissetta ad 1 euro

Scarica le procedure operative

