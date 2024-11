Cartucce originali per la stampante: perché conviene sceglierle

Quando la stampante dell’ufficio o di casa segnala che l’inchiostro sta per terminare, ci si trova davanti a un bivio: ordinare una cartuccia originale oppure preferirne una compatibile? Quella originale è prodotta dalla stessa casa madre appositamente per il modello in uso. Invece, una compatibile è realizzata da un’impresa terza che propone un toner che può essere montato su diverse marche e modelli di stampante, ragione per cui si chiama “compatibile”. Il consumabile compatibile ha un prezzo molto basso ma il risparmio economico non giustifica una qualità inferiore. Infatti, solo le cartucce originali vantano diversi punti di forza, tra cui stampe di qualità, una vita utile maggiore e guasti minori nel tempo.

Stampe di maggiore qualità

Quando si preferiscono le cartucce originali a prezzi molto bassi si ha la certezza di stampe di qualità maggiore. I principali produttori di stampanti investono importanti risorse nello sviluppo di inchiostri per stampe di qualità, cioè caratterizzate da nitidezza e brillantezza dei colori.

Solamente quando si usa un toner originale si possono stampare documenti importanti e fotografie perché il consumabile è stato sviluppato sulle specifiche della stampante stessa.

Vita utile maggiore

Quando si usa il toner prodotto dallo stesso brand che ha realizzato la stampante, si sta allungando la sua vita utile. La cartuccia originale aumenta il ciclo di vita e sposta in là nel tempo la data in cui sarà il momento di mandare in pensione la periferica. Vale la pena investire nel toner originale per massimizzare l’investimento fatto per acquistare la macchina.

È inutile investire in una stampante top di gamma per stampe di qualità in ufficio tanto quanto a casa se poi ci si ostina a usare consumabili non originali: solo gli originali garantiscono una periferica che funziona alla perfezione più a lungo negli anni.

Guasti e intoppi meno frequenti

L’inchiostro originale riduce malfunzionamenti e guasti nel corso del tempo, tra cui inceppamenti e rotture varie. Essendo realizzato dalla stessa casa madre, il toner non crea problemi durante la stampa evitando di ritrovarsi a litigare con la macchina. A chiunque sarà capitato almeno una volta nella vita di non riuscire a stampare un documento e prendersela con la stampante senza però collegare l’accaduto all’aver montato una cartuccia non originale.

Scegliendo l’originale, si evitano perdite d’inchiostro e danni ai meccanismi interni che sono comuni utilizzando cartucce non originali. Invece, grazie ai consumabili originali, le prestazioni della stampante restano invariate nel tempo.

Supporto garantito

Solo chi acquista cartucce originali può rivolgersi al servizio di supporto in caso di problemi. Tuttavia, è una fattispecie rara poiché le originali si montano in un attimo senza tribolazioni al contrario delle compatibili che fanno perdere la pazienza perché non s’installano semplicemente.

Attenzione all’ambiente

Di solito, i grandi brand produttori di computer, stampanti e altre periferiche per l’informatica sono più attente verso l’ambiente. Prediligendo materiali riciclati, portando avanti programmi di riciclaggio e di riduzioni delle emissioni, si concretizza un maggiore impegno alla sostenibilità ambientale.

