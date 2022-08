Caroenergia: consumatori e commercianti pronti a scendere in piazza. Bollette triplicate per luce e gas

Nella foto che vi proponiamo ecco la bolletta di un ristoratore di Ragusa. Per il mese di luglio è stato chiamato a pagare 11 mila euro. E come sapete, ce ne siamo occupati più volte, non è l'unico caso. Un altro ristoratore ha avuto la sorpresa di una bolletta passata, nel raffronto con lo scorso anno, da 2500 a 5000 euro circa. Insomma la situazione è assolutamente fuori controllo. E si pensa già ad una protesta.