Carmelo Sardo apre “Autori e Libri” a Sampieri: un romanzo tra sogno, amore e verità

Sarà Carmelo Sardo, volto storico del TG5 e penna raffinata del panorama letterario italiano, a inaugurare la settima edizione di “Autori e Libri, conversando a Sampieri”. L’appuntamento è fissato per martedì 22 luglio alle ore 19.00, nel suggestivo living del Pata Pata, a due passi dal mare.

Al centro dell’incontro – condotto dalla giornalista Chiara Scucces – il nuovo romanzo di Sardo, “Le notti senza memoria”, candidato al Premio Strega 2025. Una narrazione intensa e inquieta, che sfugge ai binari della cronaca – terreno abituale dell’autore – per immergersi in un racconto di passione, sogni ossessivi e verità nascoste.

Tra realtà e sogno: la storia di Carlo e Nora

Protagonista del romanzo è Carlo, uomo segnato da un amore travolgente e misterioso per Nora, una giovane donna conosciuta per caso in un bar. Di notte, il loro legame esplode in sogni vividi e deliranti; di giorno, la realtà è molto diversa. Carlo prova a voltare pagina: si sposa, cambia città, si trasferisce a Milano. Ma Nora non lo abbandona mai. È solo un drammatico incidente a spingerlo a guardarsi davvero dentro e a riscrivere – con dolore e stupore – la storia della sua vita.

Una firma della cronaca che emoziona con la narrativa

Caporedattore del TG5, autore di sette libri, Carmelo Sardo torna alla narrativa con un’opera che fonde sapientemente il ritmo dell’inchiesta con l’introspezione psicologica. Il suo stile asciutto e tagliente guida il lettore in una spirale emotiva che ha il sapore della verità, anche quando si muove tra sogno e allucinazione.

Cultura al tramonto, tra parole e mare

“Autori e Libri” conferma così la sua vocazione: portare la grande letteratura contemporanea nei luoghi dell’anima, tra il profumo del mare e la luce calda della sera. L’ingresso è libero: un’occasione imperdibile per incontrare uno dei giornalisti-scrittori più autorevoli del panorama italiano.

