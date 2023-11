Carmelo Incardona coordinatore di Forza Italia a Vittoria

Carmelo Incardona è il coordinatore di Forza Italia a Vittoria. La sua nomina è stata decisa dal coordinatore regionale del partito, Marcello Caruso, al termine di un incontro con l’esponente politico ragusano. Una lunga militanza politica, la sua.

CHI E’ CARMELO INCARDONA



Incardona, avvocato classe 1964, è stato per tre legislature, dal 2001 al 2016, deputato regionale eletto con il centrodestra. E’ stato anche Presidente della Commissione antimafia regionale dal 2001 al 2006. Nel 1995 è stato nominato consigliere di amministrazione dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Ragusa.

Nel maggio 1998, in occasione del rinnovo del Consiglio Provinciale di Ragusa, è stato eletto nelle file di Alleanza Nazionale. A Viale del Fante ha ricoperto la carica di capogruppo di AN e di presidente della Commissione Territorio e Ambiente.Nel giugno 2001 è stato eletto all’Assemblea Regionale Siciliana. Nominato membro della Commissione per i rapporti con l’Unione Europea, dal gennaio 2002, è divenuto Presidente della Commissione Antimafia dell’Assemblea Regionale Siciliana. Quest’ultimo è stato ricoperto fino a fine legislatura. Nel 2006 è stato confermato parlamentare all’Assemblea Regionale Siciliana nelle file di Alleanza Nazionale. Nell’Ottobre 2006, è stato nominato Commissario della Federazione Provinciale dei Circoli di Alleanza Nazionale di Ragusa.Nel marzo 2007 è stato eletto per acclamazione presidente provinciale di Alleanza Nazionale.Nell’aprile 2008 è stato riconfermato a Palazzo dei Normanni nelle liste del PDL. Il 30 maggio 2008 è stato nominato Assessore al Lavoro, all’Emigrazione, alla Previdenza Sociale e alla Formazione Professionale del 57° governo della Regione Siciliana.