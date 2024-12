Capodanno a Ragusa Ibla con il “Buskers Fest”

Il 31 dicembre, Ragusa Ibla si trasforma in un palcoscenico all’aperto per il “Capodanno Buskers Fest”, un evento straordinario ideato dall’Associazione Edrisi, nota per il festival di circo e arte di strada “Ibla Buskers”. Quest’anno, il Capodanno celebra in anticipo il trentennale della manifestazione, che ogni ottobre richiama migliaia di spettatori.

Dove e quando

Si inizia alle 18.30 in piazza G.B. Odierna e al chiosco del convento domenicano nei Giardini Iblei. L’atmosfera sarà animata da artisti straordinari e performance mozzafiato: Jenny Pavone, acrobata aerea e clown, con lo spettacolo “Waiting for the Miss” al trapezio fisso, una combinazione di leggerezza, forza e comicità. Crème & Brûlé, la compagnia italiana si esibirà in “Circo Cerini”, uno spettacolo affascinante che celebra l’arte del fuoco con danze incandescenti e creature fantastiche. Peppino Marabita, storico protagonista di Ibla Buskers, con il suo spettacolo “Malleabile”, intriso di umorismo poetico e acrobazie strampalate.

Cenone e concerti

La festa proseguirà nel chiostro del convento domenicano con un cenone conviviale e uno spettacolo musicale: The Bluebeaters, celebre band con 30 anni di carriera, che porterà sul palco un mix di ska, pop, rock e reggae. Alejandra Arzola, dJ venezuelana che utilizza solo vinili, con un set che spazia tra Latin Jazz, Brazilian groove, Middle-Eastern Soul e Afro-Funk.

Visual Art di Grande Impatto

Il collettivo Pixel Shapes, composto da Media Artist e Sound Designers, aggiungerà un tocco visivo alla festa con proiezioni spettacolari su Ledwall, creando un’atmosfera immersiva unica.

L’evento è organizzato con il sostegno della Regione Sicilia, del Comune di Ragusa, e del Libero Consorzio Comunale. Il manifesto ufficiale è opera di Alessandra Roccasalva.

Per informazioni, visita il sito web www.iblabuskers.it o i canali social dedicati.

