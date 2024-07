CandleConcert: al castello di Donnafugata inizia una rassegna musicale a lume di candela. Si parte con lo spettacolo “Novecento”

Martedì prossimo, 23 luglio, alle ore 21, il parco del Castello di Donnafugata sarà il suggestivo scenario della nuova rassegna musicale “Lume di Candela – CandleConcert”. Questa serie di concerti, promossa dall’associazione culturale Sicilia Event in collaborazione con il Comune di Ragusa, Enjoy Barocco e il Donnafugata Farmuseum, offrirà un’esperienza unica tra luci soffuse e atmosfere incantevoli, trasformando la scalinata del parco del Castello in un magico palcoscenico.

Il primo appuntamento

Il primo appuntamento della rassegna vedrà protagonisti l’attore Giuseppe Ferlito e il musicista jazz Enrico La Cognata in uno spettacolo intitolato “Novecento”. Questo evento emozionale porterà gli spettatori attraverso le parole di Alessandro Baricco, con Ferlito che interpreterà il celebre monologo accompagnato dalle note al pianoforte di La Cognata. La storia narra di un pianista straordinario che crea musica meravigliosa solo sull’oceano, su una nave dalla quale non riesce a scendere. Baricco stesso, nella prefazione di “Novecento”, scrive: “Non so se ho scritto un testo teatrale: ma ne dubito. Adesso che lo vedo in forma di libro, mi sembra piuttosto un testo che sta in bilico tra una vera messa in scena e un racconto da leggere ad alta voce”. Da qui nasce l’idea di un racconto accompagnato dalla musica, andando oltre la tradizionale rappresentazione dello spettacolo.

“Ho raccontato questa storia in tanti modi – sottolinea l’attore Ferlito – adattandola e declinandola a seconda del luogo e delle circostanze. Ma stavolta la leggerò, ad alta voce, a lume di candela. Con un pianista eccezionale come Enrico La Cognata, con musiche diverse, selezionate appositamente per questo primo evento”.

Il Castello di Donnafugata, con la sua architettura storica e i suoi splendidi giardini, offre una scenografia perfetta per questi concerti a lume di candela. La scalinata del parco, illuminata da centinaia di candele, creerà un’atmosfera intima e suggestiva, trasportando gli spettatori in un’altra epoca. Un’esperienza unica tra musica e parole.

L’ingresso per il concerto del 23 luglio prevede un ticket di 18€, che include una piccola degustazione di prodotti locali. I posti a sedere non sono numerati e la capienza è limitata, quindi è consigliato l’acquisto in prevendita online sul circuito ctbox.it e nei vari punti vendita in Sicilia, tra cui Hyblea River a Vittoria, La Terra Viaggi in Pullman a Modica e Ragusa, G.G. Entertainment a Pozzallo, Denaro Viaggi a Vittoria e Siclis Viaggi a Scicli.

“Lume di Candela – CandleConcert” continuerà fino al 30 agosto con altri quattro appuntamenti dedicati a tributi musicali a Ennio Morricone, Ludovico Einaudi, Coldplay e le celebri colonne sonore di film e serie tv. Un’opportunità straordinaria per vivere questa rassegna, dove musica, storia e atmosfera si fondono in uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia.

