Cammino da Ragusa Ibla a Ortigia. Domenica 24 novembre la 1° Tappa da Ragusa Ibla a Chiaramonte

“Il Cammino ibleo: da Ragusa Ibla a Ortigia” è un percorso escursionistico suddiviso in sette tappe che si sviluppa attraverso alcune delle aree più suggestive della Sicilia sud-orientale. Questo cammino non sarà consecutivo ma verrà realizzato con appuntamenti domenicali durante il periodo invernale, dal mese di novembre 2024 al mese di marzo 2025. Le tappe sono pensate, per un trekking sostenibile, per far scoprire la bellezza del territorio in un modo sostenibile e accessibile, collegando città storiche, paesi arroccati e paesaggi naturali mozzafiato, culminando nella splendida isola di Ortigia, il cuore antico di Siracusa.

La logistica secondo il programma stilato dagli organizzatori.

Le tappe si svolgeranno di domenica, permettendo ai partecipanti con la pausa settimanale di adattarsi al ritmo di un cammino più rilassato, non consecutivo. Le distanze giornaliere sono pensate per essere percorribili in circa 5-7 ore di cammino, permettendo ai partecipanti di concludere le escursioni nel pomeriggio.È possibile scegliere di partecipare ad una o più tappe. Sarà compito dei promotori gestire l’organizzazione del recupero dei mezzi a fine escursione, verrà considerato in base al numero partecipanti il noleggio di uno o più mezzi per il rientro alle auto.

La 1° tappa: da Ragusa Ibla a Chiaramonte Gulfi. Descrizione della tappa che unisce natura, cultura e storia.

Raduno domenica 24 novembre alle 9 in piazza della Repubblica a Ragusa Ibla. L’escursione inizia nel cuore di Ragusa Ibla, caratterizzato da stradine barocche. Si attraversa la Valle San Leonardo, circondata da muretti a secco e dal verde dei campi, godendo dei colori vivaci dei fiori primaverili. Proseguendo verso contrada Conservatore ecco un panorama che spazia dal Mediterraneo al Nord dell’Etna. Si attraversano poi le contrade San Marco e Serragrande con sosta alla sorgente Ferriero. La tappa si conclude a Chiaramonte Gulfi in Piazza Duomo, con previsione di arrivo alle 17, dove si potrà ammirare la bellezza del borgo dell’entroterra ibleo.

© Riproduzione riservata