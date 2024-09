Cambio ai vertici del Comando dei vigili del fuoco di Ragusa: al posto di Erich Granata arriva Augusto Alessio Fonti

L’architetto Erich Granata, che ha diretto con dedizione il Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa dal 20 dicembre 2023, si appresta a lasciare l’incarico per assumere la guida del Comando di Enna. Al suo posto arriva l’ingegnere Augusto Alessio Fonti. Durante i suoi nove mesi di servizio a Ragusa, Granata ha contribuito in maniera significativa al raggiungimento di numerosi obiettivi prefissati e ha gettato le basi per quelli futuri, grazie alla sua esperienza maturata come funzionario direttivo della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Sicilia.

Granata ha sottolineato l’importanza del personale specializzato del Comando di Ragusa, che ha sempre operato con impegno e professionalità, garantendo un soccorso efficace e tempestivo in ogni intervento. Si è detto certo che lo stesso personale saprà supportare il nuovo dirigente, assicurando continuità e affrontando con successo le sfide future.

Al suo posto arriva l’ingegnere Augusto Alessio Fonti

A partire dal 30 settembre 2024, il nuovo comandante sarà l’ingegnere Augusto Alessio Fonti, nominato Primo Dirigente nell’aprile scorso. Fonti, con una lunga carriera all’interno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco iniziata nel 1990, proviene dal ruolo di vice Comandante del Comando di Caltanissetta e ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità in vari comandi.

La cerimonia ufficiale del passaggio di consegne si terrà il 30 settembre 2024 alle ore 9:30 nel cortile del Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa.

