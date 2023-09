Cambiano i capolinea per i due trenini turistici a Modica. Presto il servizio del bus panoramico per le vie del centro storico

Il turismo è la forza di un territorio. C’è poco da dire. Lo sanno un po’ tutti, amministratori, commercianti, esercenti, cittadini. Da qui l’impegno a perfezionare servizi e consegnarsi alla fruizione nella maniera più adeguata e corrispondente alle attese dei turisti. Disposto dalla giunta Monisteri lo spostamento degli stalli di stazionamento dei trenini turistici. Due in tutto. Sono mezzi che permettono di visitare Modica Bassa e Modica Alta per le bellezze di una delle città più belle del Val di Noto.

Ottimizzare il servizio turistico con i trenini.

E’ uno degli impegni propri dell’Amministrazione per permettere ai turisti di godere delle bellezza di questa. Accoglienza e promozione turistica sono due strumenti importanti nello sviluppo del turismo in un territorio. Tecnicamente il servizio vuole significare promozione e valorizzazione al meglio delle risorse artistiche della città. Attualmente i due trenini stazionano in corso Umberto I° di fronte al palazzo della cultura.

Le nuove aree di sosta indicate dalla giunta Monisteri sempre in corso Umberto I°.

I due nuovi siti sono all’altezza del numero civico 10 di corso Umberto I° a piazza Matteotti ed al numero civico 3 di corso Umberto I°. “Lo spostamento degli stalli garantisce un minor numero di passaggi dei trenini dal corso Umberto I° e quindi consentirebbe anche un decongestionamento del traffico urbano” – è scritto nell’atto deliberativo di giunta che ha già acquisito i pareri di competenza previsti per il nuovo stazionamento.

Presto a Modica il servizio del pullman turistico.

Sarà un pullman scoperto che permetterà di godere dall’alto le bellezze della città, dalle sontuose chiese ai vicoli silenziosi ed affascinanti. Un nuovo servizio che và a migliorare l’offerta turistica in città.