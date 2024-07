Calendario di serie A3, la Volley Modica debutterà in casa con Reggio Calabria

Il debutto dell’Avimecc Modica nel campionato di serie A3 di pallavolo sarà casalingo. La formazione del presidente Ezio Aprile, presente per il settimo anno consecutivo, inizierà la stagione 2024/2025 nel girone Blu. La prima partita si terrà al “PalaRizza” contro la SportSpecialist Reggio Calabria dell’ex Marco Spagnol il 13 ottobre.

Calendario delle prime giornate:

13 ottobre: Avimecc Modica vs SportSpecialist Reggio Calabria (PalaRizza) Turno di riposo: seconda giornata 27 ottobre: Gaia Energy Napoli vs Avimecc Modica (trasferta) 3 novembre: Avimecc Modica vs Sieco Service Ortona (PalaRizza) 10 novembre: Aurispa Lecce vs Avimecc Modica (trasferta) 17 novembre: Avimecc Modica vs Rinascita Lagonegro (PalaRizza) 24 novembre: Energy Team Campobasso vs Avimecc Modica (trasferta) 1 dicembre: Plus Volleyball Sabaudia vs Avimecc Modica (trasferta) 8 dicembre: Avimecc Modica vs BCC Tecbus Castellana Grotte (PalaRizza) 15 dicembre: Folgore Massa Sorrento vs Avimecc Modica (trasferta) 22 dicembre: Avimecc Modica vs JV Gioia del Colle (PalaRizza)

Distefano ha evidenziato come la riduzione del numero di squadre nei due gironi aumenterà il livello tecnico del campionato. La squadra affronterà subito il derby del Sud contro Reggio Calabria, una neopromossa ben attrezzata. Seguiranno partite impegnative, tra cui trasferte difficili come quella a Napoli e incontri con squadre favorite come Ortona e Lagonegro. Distefano ha sottolineato la competitività del roster di Modica, grazie all’inserimento di giovani promettenti e di talento, e ha espresso fiducia in una stagione entusiasmante, invitando i tifosi a sostenere la squadra al “PalaRizza”.

