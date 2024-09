Calcinacci dal muro della scuola Monserrato a Comiso. Ferita una bambina

Momenti di tensione ieri alla scuola primaria Monserrato di Comiso. All’uscita dalla scuola dei calcinacci che si sono staccati dalla parete della scuola hanno colpito una bambina che al termine dell’orario scolastico – intorno alle 13,30 – era appena uscita dalla scuola. La piccola è stata soccorsa e portata al Pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria.

La bimba è stata medicata al Pronto soccorso

Per lei, per fortuna, solo tanta paura e qualche contusione che è stata medicata dai sanitari del Pronto soccorso e dai pediatri dell’ospedale. La bambina è stata subito dimessa con prognosi di pochi giorni.



Gli operai del comune sono intervenuti subito per controllare lo stato dei muri perimetrali e per ripristinare la parete per garantire la sicurezza dei bambini .

Contributo fotografico: Franco Assenza

© Riproduzione riservata