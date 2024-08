Cagnolino rimane accidentalmente intrappolato in auto a Marina di Ragusa: la polizia lo salva

Alcuni giorni fa, durante il consueto servizio di controllo serale sul litorale marittimo di Marina di Ragusa, la polizia è intervenuta per salvare un cagnolino rimasto intrappolato in un’auto.

Gli agenti sono stati avvicinati da una donna in preda alla disperazione che aveva accidentalmente lasciato le chiavi, comprese quelle del telecomando di apertura, all’interno della propria auto, rendendo impossibile l’apertura del veicolo e la liberazione del suo cagnolino intrappolato.

Infranto il finestrino dell’auto

Con il consenso della proprietaria, gli agenti hanno infranto in sicurezza uno dei finestrini dell’auto, riuscendo così a recuperare la borsa con le chiavi e a salvare l’animale impaurito.

La proprietaria dell’auto ha espresso la sua gratitudine agli agenti per la loro tempestività e professionalità: “Non so come avrei fatto senza l’intervento della Polizia. Sono estremamente grata agli Agenti per aver salvato il mio cagnolino.”

© Riproduzione riservata