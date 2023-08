Cabaret, teatro e concerti: a Modica, ancora tanti gli appuntamenti di “InTeatroAperto”

Ancora eventi estivi organizzati dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica per la rassegna “InTeatroAperto”. Questa stagione offre una varietà di spettacoli culturali, musicali e teatrali che stanno riscuotendo grande successo nel territorio di Modica. La stagione estiva ha ospitato eventi speciali con artisti di fama come Roy Paci, Stefano Bollani e Mario Biondi, attirando un vasto pubblico. Oltre agli eventi speciali, la stagione comprende spettacoli di teatro amatoriale che contribuiscono a creare un’atmosfera divertente e coinvolgente.

“Sogno di una notte di mezza sbornia“: Il 18 agosto, presso l’anfiteatro Lorenzo La Monica – San Giuseppe U Timpuni, verrà rappresentato uno spettacolo basato sulla commedia di Eduardo De Filippo. La storia parla di Don Pasquale, che, dopo aver bevuto troppo, riceve in sogno la visita di Dante che gli rivela numeri da giocare e il momento della sua morte. Lo spettacolo promette di essere divertente e coinvolgente.

Concerto dei Berliner Philharmoniker: Il 24 agosto, presso l’Atrio Comunale, il quartetto d’archi dei Berliner Philharmoniker eseguirà musiche di Beethoven, Smetana e Wolf, offrendo al pubblico un’esperienza musicale di armonia e bellezza.

Cabaret “Non ci resta che ridere”: Il 25 agosto, presso l’anfiteatro Lorenzo La Monica, quattro comici siciliani si esibiranno in uno spettacolo di cabaret. I performer promettono di portare in scena sketch, monologhi e battute sarcastiche per una serata frizzante e vivace.

Concerto della Masterclass di formazione orchestrale di #ProfessioneOrchestra: Il 26 agosto, presso il chiostro di Palazzo San Domenico, la Masterclass internazionale di formazione orchestrale di #ProfessioneOrchestra culminerà in un concerto finale. L’International Youth Symphony & Wind Orchestra si esibirà su musiche di Beethoven, Borodin e Bizet, sotto la direzione di Salvatore Percacciolo e Mirko Caruso.

Spettacolo teatrale “Il malato immaginario”: La stagione si concluderà il 8 settembre con lo spettacolo teatrale “Il malato immaginario” della Compagnia Teatro del Pero di Comiso, diretto da Giuseppe Ferlito.i.