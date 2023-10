Buona sanità: “Grazie ai medici di chirurgia a Ragusa”. Ecco perché

La sanità iblea, come nel resto d’Italia, vive spesso momenti di ombra a causa della carenza di personale. E puntualmente anche Ragusaoggi.it, con l’obiettivo di essere da pungolo, evidenzia le problematiche che via via emergono. Ma in questa sanità, per fortuna, ci sono anche tante luci. Non sempre le riusciamo a metterle in evidenza anche perché, dovrebbero essere la normalità. Ed allora abbiamo deciso di pubblicare la lettera del noto imprenditore Francesco Valenti, recentemente operato all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, con cui ringrazia i sanitari.

Lettera ringraziamento Reparto Chirurgia ospedale Giovanni Paolo Ragusa

Premesso che in data 11/09/2023 il sottoscritto Francesco Valenti, nato a Ragusa ed ivi residente, veniva ricoverato presso il reparto chirurgia dell’Ospedale Giovanni Paolo di Ragusa per un intervento doppio di colecistectomia e di rimozione di una punta d’ernia inguinale.

Che tale intervento doppio veniva eseguito brillantemente in data 12/092023 dall’equipe chirurgica guidata dal dottor Nunzio Rosso, equipe oggi ulteriormente potenziata dall’inserimento del professor Luca.

Che tutte le cure e la premurosa assistenza successive confermavano proprio l’assoluta riuscita dell’evento operatorio e dell’ottimo stato generale di salute già da subito presente.

Con la presente

il sottoscritto ritiene doveroso indirizzare un entusiastico ringraziamento a tutto ciò che ha permesso tale risultato veramente ottimale, a partire da

Una struttura moderna e efficiente qual è l’Ospedale Giovanni Paolo

Un’equipe ambulatoriale, sempre precisa e chiara nello smistare visite pre ricoveri e ricoveri medicazioni

Un’equipe degli anestesisti molto accorti e precisi nel loro lavoro,

Un’equipe medico chirurgica preparata e attenta ai particolari pre e post intervento

Un’equipe infermieristica e un’assistenza tutta con molti giovani motivati, gentili e molto disponibili ad ogni necessità.

A tutti loro io mando il mio più sincero ringraziamento e la mia gratitudine per aver reso la mia esperienza veramente ottimale in ogni momento, e credo senza ombra di dubbio di poter affermare che Ragusa ha nel nuovo Ospedale Giovanni Paolo un punto di riferimento certo su cui poter sempre contare, sia come struttura che soprattutto come capitale umano presente.

Volevo solo ricordare al riguardo che in questa Italia si scrive solo per problematiche insorte per malasanità, dimenticando che il non scrivere contro indica che la stragrande maggioranza è andata bene o benissimo come nel mio caso personale, e non mi sembrava giusto non divulgare la mia esperienza molto positiva che si aggiunge a tutte le altre normalmente positive non scritte e divulgate, ma che credo siano la norma.

Firmato Francesco Valenti