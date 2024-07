Bronzo per Gilda Nasti del Circolo Velico Kaucana ai mondiali ILCA 4 del Portogallo

Il campionato mondiale “Ilca 4 Youth World Championships” si è concluso a Viana do Castelo, in Portogallo, con la partecipazione di 430 atleti: 280 ragazzi provenienti da 46 nazioni e 150 ragazze da 42 nazioni. La delegazione italiana è stata la più numerosa, con 38 atleti nella categoria maschile e 17 in quella femminile. Tra questi, tre atleti del Circolo Velico Kaucana (Cvk): Lucrezia Micieli, Gilda Nasti e Gianmarco Livoti, accompagnati dal coach Giovanni Magliulo.

La competizione si è svolta dal 22 al 30 giugno e ha messo alla prova i timonieri con condizioni di vento e mare molto variabili, simili a quelle del litorale ragusano. Gli atleti del Cvk hanno saputo adattarsi e dare il meglio di sé. Gilda Nasti ha ottenuto un risultato eccellente, conquistando la medaglia di bronzo U16 e superando la campionessa del mondo Optimist 2023, Maria Luisa Silvestri. Lucrezia Micieli ha mostrato grande carattere, chiudendo in 35esima posizione, e Gianmarco Livoti si è piazzato nella top 100 su 277 atleti nella flotta maschile.

Il presidente del Cvk, Nunzio Micieli, e il coach Giovanni Magliulo si sono detti molto soddisfatti dei risultati ottenuti, che testimoniano il valore del lavoro, del sacrificio e della dedizione. Anche la Federazione Italiana Vela e l’Associazione Italiana Classi Ilca hanno espresso i loro complimenti agli atleti e alla dirigenza del Circolo Velico Kaucana.

