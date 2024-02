Boxe: oro per la ragusana Graziella Schininà in Romania

Un grande successo per la boxeuse ragusana Graziella Schininà che ha conquistato l’oro in Romania durante il prestigioso torneo internazionale di boxe. La giovane atleta, rappresentando la nazionale italiana, ha ottenuto una serie di vittorie impressionanti: ha sconfitto la romena Maria Ramona Micaela e la romena Silvia Meltirez in semifinale, entrambe con un punteggio netto di 5-0. Nella finale, ha superato anche la talentuosa pugile spagnola Claudia Alcaniz, confermando la sua supremazia sul ring.

Questo importante successo è sicuramente un trampolino di lancio per Schininà, che ora punta ai prossimi campionati europei in programma in Croazia. La sua determinazione e il suo talento promettono grandi risultati per il futuro della boxe italiana.

