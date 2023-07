Bonus Regionale di mille euro per la nascita di un figlio: come ottenerlo

Torna il “Bonus Figlio” di 1000 euro per ogni bambino nato o adottato nel 2023.

Del bonus beneficeranno non solo i cittadini italiani e comunitari ma anche gli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, residenti in Sicilia al momento del parto o dell’adozione da almeno un anno. Per beneficiare del bonus dovrà essere rispettato l’indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente, che non deve superare nel complesso 3mila euro.

COME PRESENTARE LE DOMANDE

Sul sito istituzionale del Comune di Ragusa è presente la modulistica e spiegata la procedura.

Presentazione delle istanze: Le istanze possono essere presentate dai beneficiari in possesso dei requisiti tramite un modello allegato all’avviso. Il termine di presentazione varia a seconda della data di nascita del figlio:

Per i nati dall’1/1/2023 al 30/6/2023, la presentazione dell’istanza deve avvenire entro il 15/09/2023.

Per i nati dall’1/7/2023 al 30/9/2023, la presentazione dell’istanza deve avvenire entro il 27/10/2023.

Per i nati dall’1/10/2023 al 31/12/2023, la presentazione dell’istanza deve avvenire entro il 26/01/2024.

Informazioni: Per ottenere ulteriori informazioni riguardanti il bonus, è possibile consultare il sito web del Comune di Ragusa nelle sezioni “Avvisi” e “Servizi Sociali”. In alternativa, ci si può rivolgere al Segretariato Sociale in via M. Spadola n.56, 3° piano, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, oppure telefonare ai numeri 0932676851 o 0932676852. È anche possibile richiedere informazioni tramite l’email servizi.sociali@comune.ragusa.it.