Bollani, Biondi, Majoli. I nomi della stagione estiva della Fondazione Garibaldi di Modica

Modica si prepara ad ospitare la stagione estiva di “InTeatroAperto”. La Fondazione Teatro Garibaldi, con il sostegno del Comune di Modica, della Regione Siciliana e di sponsor privati, presenta un programma ricco di spettacoli, concerti e mostre d’arte.

I concerti con artisti importanti

Tra gli eventi principali spiccano i concerti di Stefano Bollani e Mario Biondi, due icone della musica italiana, che si terranno presso l’auditorium Nannino Ragusa a Marina di Modica. Stefano Bollani, rinomato pianista jazz, offrirà una serata indimenticabile con la sua straordinaria tecnica e creatività. Mario Biondi, cantante eclettico, incanterà il pubblico con la sua voce potente e sensuale, presentando alcuni brani del suo nuovo album.

Ma “InTeatroAperto” non si limita alla musica. Nell’anfiteatro di San Giuseppe Timpuni, compagnie teatrali locali presenteranno spettacoli divertenti e leggeri, offrendo momenti di relax e svago agli spettatori e ai turisti. Inoltre, la rassegna “Scenari”, promossa dalla libreria Mondadori di Modica in collaborazione con la Fondazione Teatro Garibaldi, porterà autori di fama nazionale a presentare i loro libri in luoghi suggestivi della città, creando un connubio tra letteratura e territorio.

L’attesa mostra fotografica a Modica

Un altro evento imperdibile è la mostra di fotografia “Cronache” di Alex Majoli, fotografo di fama internazionale. L’esposizione presenterà oltre 100 immagini che ritraggono storie e persone immortalate in contesti diversi in tutto il mondo, affrontando temi di grande attualità come le guerre, le migrazioni e la pandemia.

“InTeatroAperto” rappresenta un’opportunità unica per immergersi nell’arte, nella musica e nella cultura in uno dei luoghi più affascinanti della Sicilia. La prevendita dei biglietti è già attiva e suscita un grande interesse da parte del pubblico. La manifestazione è supportata dalla Regione Sicilia e conta sulla collaborazione di sponsor e artisti, che rendono possibile la realizzazione di questa stagione estiva.

InTeatroAperto: un’estate di emozioni e cultura a Modica. Non perdete l’occasione di vivere intensamente questa esperienza unica! Per ulteriori informazioni, visitate il sito web www.fondazioneteatrogaribaldi.com.