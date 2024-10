Birrocco Halloween Edition: il festival dedicato alle birre artigianali continua al Castello dei Principi di Biscari ad Acate

Birrocco torna in una speciale edizione dedicata ad Halloween, dal 31 ottobre al 2 novembre, presso il suggestivo Castello dei Principi di Biscari ad Acate. Grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale, con il supporto del sindaco Gianfranco Fidone e dell’assessore allo Sport, Turismo e Politiche giovanili Dafne Lantino, l’evento si trasforma in un’opportunità per valorizzare il patrimonio storico e culturale della città.

Durante queste tre serate, il pubblico potrà godere di musica dal vivo, arte e birra artigianale, in un’atmosfera suggestiva e coinvolgente. La serata inaugurale del 31 ottobre vedrà esibirsi TheMARTEDI crew, con artisti come Nyco Vox, Angio, Erre e Redman, con un ospite speciale: il dj Maurizio Lessi. Il 1° novembre sarà dedicato al rock, con le cover band CDC Back in Hell e A’90 Live Band. Infine, il 2 novembre, il gruppo Time Machine farà un tuffo nella musica degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000 con i dj Samma, Luca Occhipinti, Donatello Buonomo e Carmelo D’Aparo.

Sei birrifici siciliani – Kuturi, Cantine MePa, Onei, Pasì, Paul-Bricius e Terre a Sud Est – presenteranno le loro birre artigianali, offrendo una degustazione del meglio della produzione locale. L’evento includerà anche una mostra interattiva che celebra i nove anni di Birrocco, con installazioni che utilizzano tecnologie come la realtà aumentata, ologrammi e stampe 3D.

Il Castello dei Principi di Biscari sarà al centro di questo evento, esaltandone la bellezza storica attraverso un video promozionale realizzato con riprese in modalità FPV, che mette in risalto il fascino del castello.

Gli organizzatori invitano tutti a partecipare a questo straordinario Halloween e a seguire l’evento sui canali social ufficiali e sul sito web www.birrocco.it, per rimanere aggiornati su tutte le novità.

