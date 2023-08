Bike: Vincenzo Giannetti della Naturosa Bike & Co. Ragusa ha vinto la 21esima edizione del memorial Crisafulli

Nella 21ª edizione del memorial Nino Crisafulli, svoltasi domenica scorsa a Santo Pietro nel Milazzese, nella provincia di Messina, Vincenzo Giannetti, rappresentante della squadra Naturosa Bike & Co. Ragusa, ha dimostrato ancora una volta la sua determinazione e ha conquistato il primo posto nella categoria Esordienti di primo anno.

Questo successo conferma che Giannetti non è più soltanto un’ipotesi promettente, ma una certezza solida nel mondo delle corse ciclistiche. Durante questa stagione, ha dimostrato la sua capacità di vincere, tagliando il traguardo per primo in altre occasioni, oltre a ottenere risultati sempre notevoli.

Vincenzo Giannetti ha iniziato questa avventura quasi per gioco, spinto dalla passione ciclistica di suo padre. La sua prima esperienza in sella alla bici gli ha dato subito una sensazione di comfort e di appartenenza, spingendolo verso le competizioni. Le gare sono diventate per lui un momento di attrazione e di fondamentale importanza. Giannetti si sente grato verso la sua famiglia, il direttore sportivo Daniele Farnisi e la società di ciclismo di Ragusa, che lo stanno sostenendo e permettendo di vivere questo sogno. Desidera continuare a raccogliere successi e spera che questa serie di soddisfazioni non finisca.

Il presidente della squadra ciclistica iblea, Giuseppe Nascondiglio, ha sottolineato che Giannetti ha dimostrato fin dall’inizio la sua determinazione e il suo talento. La squadra ha lavorato per creare le migliori condizioni possibili per il suo sviluppo e il suo emergere come giovane talento. Questo successo è attribuito anche al supporto dello staff tecnico e all’approccio della squadra che crede nell’importanza di valorizzare i talenti locali.

La storia di Vincenzo Giannetti è un esempio di dedizione, passione e talento che si uniscono per creare successi nel mondo delle corse ciclistiche.