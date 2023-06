Bike: Polizzi, Alì e Cappello della Naturosa Bike & Co. Ragusa in luce a Vittoria

Arriva il momento degli impegni su strada per la Naturosa Bike & Co. Ragusa che sta proseguendo la propria stagione con il precipuo obiettivo di valorizzare sempre di più i propri talenti. In questo senso, la partecipazione, domenica scorsa, alla prima edizione del Trofeo Bike promosso dall’Asd Team Bike Sport Ballero è servito a garantire una dose ancora maggiore di esperienza agli atleti in erba che hanno partecipato alla competizione.

Erano presenti, nella fattispecie, i portacolori del sodalizio ibleo Paolo Alì, Giorgio Cappello e Federico Polizzi. “Bravissimi i nostri ragazzi – afferma il presidente della squadra ragusana, Giuseppe Nascondiglio – che, con il sorriso disegnato in viso, sono riusciti a dare vita a una prova eccezionale. Hanno disputato la competizione con notevole impegno e sono riusciti a ritagliarsi l’apprezzamento da parte di tutti gli osservatori. Quello che, in questa fase, ci interessa maggiormente è avere compiuto ancora un altro passo verso la crescita da tutti auspicata e che ci porterà a diventare sempre più competitivi. Bravi a tutti i nostri ragazzi e allo staff tecnico che, ancora una volta, si spende assieme a loro”.