Bike: l'Asd Multicar Amarù in grande evidenza a Termini Imerese con il successo di Angelo Pace che, tra gli esordienti, conquista la maglia di campione regionale - Ragusa Oggi

Bike: l’Asd Multicar Amarù in grande evidenza a Termini Imerese con il successo di Angelo Pace che, tra gli esordienti, conquista la maglia di campione regionale

Grande prova a Termini Imerese, domenica scorsa, per l’Asd Multicar Amarù. In occasione della prima edizione del Circuito delle terme, con circa 250 ciclisti provenienti da tutta Sicilia, da registrare il successo straordinario firmato, nella categoria Esordienti, da Angelo Pace che, grazie al fatto di avere concretizzato il primo posto, ha conquistato la maglia di campione regionale. Altri risultati importanti sono arrivati sul fronte Allievi con il secondo posto di Flavio Madonia e il quarto di Mirko Nicolosi mentre Christian Di Prima si è classificato sesto e ottavo Elia Basile.

Settima posizione, poi, nella categoria Juniores, per Lorenzo Ragusa. “E’ stata una bella domenica di sport – dice il presidente del sodalizio ipparino, Carmelo Cilia – in cui i nostri ragazzi hanno dimostrato appieno tutto il proprio valore. Diciamo che la concorrenza si è rivelata molto agguerrita ma i nostri non si sono fatti sorprendere e anzi hanno cercato, per quello che hanno potuto, di tagliare il traguardo conquistando le posizioni migliori.

Da incorniciare il successo di Pace che lascia ben sperare per il futuro. Voglio, inoltre, sottolineare il grande lavoro degli allenatori Ugo D’Onofrio, Nunzio Zago e Santo Cataudella che hanno dato il massimo per consentire ai nostri ragazzi di piazzarsi il più possibile in alto nelle varie classifiche di pertinenza”.

Successo anche per l’ucraino dell’Asd Multicar Amarù, Ivan Kalmikov, che si è messo in luce nel contesto di una gara sul suolo patrio dove, tra l’altro, nei prossimi giorni, parteciperà ai campionati nazionali nel contesto dei quali cercherà di fare bella figura.