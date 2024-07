Biagio Semilia è il nuovo Presidente della Federazione Editori Digitali

Biagio Semilia è stato eletto all’unanimità come nuovo presidente della Federazione Editori Digitali (FED) dall’assemblea della federazione. Semilia succede all’Avv. Sebastiano Di Betta, che si era dimesso recentemente. Di Betta ha dichiarato che era giunto il momento per la federazione di essere rappresentata direttamente dal mondo degli editori digitali, sottolineando le numerose sfide e responsabilità che attendono la FED.

L’assemblea ha accolto il suggerimento di Di Betta e ha espresso apprezzamento per il suo eccellente lavoro nell’ultimo anno, eleggendo Biagio Semilia, editore palermitano con oltre vent’anni di esperienza nel settore dell’editoria digitale. Semilia è editore di Blogsicilia.it e CEO di Digitrend.

Nel suo nuovo ruolo, Semilia si concentrerà sulle sfide emergenti nel mondo editoriale, che richiedono strumenti innovativi e un’attenzione costante alle opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale. Gli editori digitali e tradizionali dovranno confrontarsi su questi temi per definire il futuro dell’industria editoriale.

Il governo regionale siciliano ha già dimostrato un grande interesse verso la FED, e si spera che questa attenzione aumenti nei prossimi mesi.

Semilia ha dichiarato: “Assumere questo ruolo è per me una grande responsabilità. Il nostro obiettivo è quello di rafforzare, in continuità con il lavoro svolto fin qui, la compattezza degli editori digitali, garantendone l’adeguata rappresentanza nei tavoli istituzionali. Con l’evoluzione rapida della tecnologia e delle abitudini di consumo delle informazioni da parte degli utenti, è essenziale che gli editori digitali restino uniti e collaborino per affrontare le sfide comuni. La nostra presenza nei tavoli istituzionali sarà fondamentale per contribuire ad influenzare le politiche e le regolamentazioni che riguardano il nostro settore, assicurando che le esigenze del comparto siano ascoltate e considerate”.

