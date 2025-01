Benessere psicologico e autostima. Ad Acate, incontro con Sabrina D’Amanti

Incontro con la psicoterapeuta Sabrina D’Amanti, ieri pomeriggio, alle 17, ad Acate. D’Amanti, originaria di Acate, è tornata nella sua cittadina natale per un incontro organizzato dalla Fondazione “Maria Giovanna Baglieri”. L’incontro, dal titolo “Dialoghi su benessere psicologico. Autostima, relazioni difficili, comunicazioni efficaci”, è stato ospitato presso la sede della Fondazione (Biblioteca Mnemosyne) in corso Indipendenza 95 ad Acate.

Numerosi i partecipanti, che hanno apprezzato e ringraziato. L’evento si è svolto in occasione dei due anni di vita della fondazione, nata a gennaio 2023, su iniziativa di Maria Giovanna Baglieri, dirigente scolastica in pensione ed ex assessore alla Pubblica Istruzione ad Acate. Baglieri ha donato i libri della sua biblioteca personale alla Fondazione, ospitata in locali da lei messi a disposizione. L’obiettivo è quello di creare un punto di riferimento culturale e una fucina per giovani, mettendo a disposizione della città i libri. Altri privati, nel corso di questi due anni, hanno donato dei libri, arricchendo il patrimonio della fondazione.

