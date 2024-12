Bella vittoria per la Meerkat basket nell’incontro casalingo con il Misterbianco per 86-52

Una vittoria schiacciante che allunga la serie della imbattibilità casalinga della Meerkat basket Scicli nel campionato Dr1 Sicilia. I ragazzi del coach Ninni Gebbia hanno dominato sul Misterbianco offrendo sul parquet del geodetico di Jungi un risultato netto chiuso sull’ 86 al 52.

La partita si è aperta con un primo quarto esplosivo, in cui i locali hanno preso subito il sopravvento grazie alla precisione di Boiardi, autore di 4 triple che hanno messo in difficoltà gli avversari. Nel secondo quarto, la squadra del team dirigenziale composto da Paolo Ficili, Fabrizio Lonatica ed Alfonso Cannata hanno raggiunto un importante vantaggio di 18 punti. Vantaggio ridotto solo dopo un calo di tensione che ha consentito al Misterbianco di ridurre lo scarto. Al riposo le due squadre sono andate con la Meerkat Scicli avanti di 11 punti. Nel secondo tempo i locali hanno preso in mano la partita con Lonatica, Turtinen, Guastella, La Rocca e Cannizzaro che sono andati a segno con continuità, ben orchestrati dall’ottima regia di Vigoriti. La squadra ha dimostrato solidità e spirito di gruppo, non facendo rimpiangere l’assenza di capitan Sorrentino.

Con questa vittoria, la Meerkat vede consolidarsi la propria posizione nelle zone alte della classifica. Il prossimo impegno è previsto per sabato 6 dicembre a Catania contro la PGS: si tratta di uno scontro di vertice, una sfida cruciale per il prosieguo del campionato. Ninni Gebbia spera di recuperare Sorrentino per questa importante partita. Hanno segnato punti: Turtinen 19, Guastella 14,

Lonatica 14, Boiardi 12, Cannizzaro 12, Vigoriti 6, La Rocca 6, Giannone 3, Statello, Romeo, Sammito, Iacono.

