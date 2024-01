Befana in musica con il primo appuntamento del 2024 di Melodica

La 29esima stagione concertistica internazionale “Melodica – La musica dell’anima” presenta come prossimi ospiti Salvatore Vella al flauto e Rosario Randazzo al pianoforte, in un emozionante concerto intitolato “Il Melodramma… senza scene…”. L’evento si terrà sabato 6 gennaio 2024 alle ore 20:30 presso l’auditorium del Centro Commerciale Culturale (CCC) di Ragusa.

Il duo Vella-Randazzo si esibirà in fantasie e variazioni su capolavori operistici, offrendo una serata musicale ricca di colori e coinvolgente. Il flauto di Salvatore Vella e il pianoforte di Rosario Randazzo dialogheranno attraverso parafrasi e variazioni virtuosistiche dei temi delle Opere Liriche più celebri, creando un’esperienza musicale intensa.

La direttrice artistica della rassegna, Diana Nocchiero, sottolinea che le grandi emozioni in musica sono il cuore di “Melodica”, unendo note, vibrazioni e suoni che creano melodie capaci di unire e trasmettere suggestioni uniche, specialmente durante le festività. Questo concerto speciale per il giorno della Befana offre un’occasione unica per immergersi in un’atmosfera musicale magica.

Salvatore Vella è un esperto flautista, diplomato col massimo dei voti al Conservatorio “V. Bellini” di Palermo. Ha collaborato con diverse orchestre di prestigio, partecipando a incisioni e registrazioni di successo. Oltre alla sua attività solistica, si dedica all’insegnamento e tiene masterclass e corsi di perfezionamento.

Rosario Randazzo, pianista e direttore di coro, si è diplomato in Pianoforte presso il conservatorio di Palermo ed è attivo come solista e in varie formazioni da camera. Dirige il coro “Don Milani” di Caltanissetta e si occupa dell’educazione vocale delle voci bianche, oltre ad essere titolare della cattedra di Lettura e pratica pianistica presso il Conservatorio di Palermo.

La rassegna musicale Melodica ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 366 9790999 e 3492993208, inviare un’email a associazione.melodica@gmail.com o visitare il sito web https://associazionemelodica.wixsite.com/melo.