Basket: Virtus Ragusa debutterà domenica

La Virtus Ragusa è pronta a iniziare una stagione di basket emozionante. Sarà un fine settimana intenso con due eventi cruciali. Sabato, alle 18.30, c’è la presentazione della squadra e delle nuove maglie presso il PalaPadua, davanti al pubblico, incluso il sindaco Giuseppe Cassì. Domenica, alle 18, la squadra inizia il campionato di Serie B interregionale, affrontando la Basket School di coach Sidoti al PalaTracuzzi di Messina. Prima dell’inizio della stagione, la Virtus Ragusa ha già ottenuto successo in Coppa Sicilia, vincendo contro Capo d’Orlando e Cus Catania.

La squadra è entusiasta di presentarsi ufficialmente alla città e ai propri appassionati tifosi. La presidente Sabrina Sabbatini, lo staff tecnico e societario saranno presenti all’evento di presentazione. La squadra è capitanata da Andrea Sorrentino, che esprime il suo orgoglio e la sua voglia di fare bene nella stagione. Sorrentino ha anche sottolineato l’importanza del sostegno dei tifosi. Tutti i tifosi e i simpatizzanti della Virtus sono invitati a partecipare all’evento di presentazione per creare un senso di appartenenza e avviare la stagione ufficiale. La Virtus Ragusa si prepara per l’esordio in campionato contro Messina, una trasferta impegnativa. Nonostante la vittoria in Coppa Sicilia, la squadra rimane concentrata sul lavoro in palestra e sull’obiettivo di disputare un campionato competitivo. Il capitano Sorrentino è fiducioso nel potenziale della squadra. Capitan Sorrentino ha recuperato da un leggero affaticamento ed è stato autore di un’ottima prestazione nell’ultima uscita in Coppa Sicilia, segnando 20 punti.