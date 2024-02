Basket: Virtus Ragusa affronta la Fortitudo Messina

Domenica, la squadra di coach Gianni Recupido torna al PalaPadua per affrontare la Fortitudo Messina, attualmente all’ultima posizione del girone H della Serie B Interregionale. Nonostante la sconfitta con Castanea, la Virtus si trova al secondo posto e ha già ottenuto il pass per il Play-In Gold, senza particolari ambizioni di classifica. La sfida con la Fortitudo Messina rappresenta un’opportunità per riscattarsi dopo il passo falso della settimana precedente.Coach Recupido sottolinea l’importanza di concentrarsi al 100% e di non sottovalutare l’avversario. La Virtus ha lavorato duramente durante la settimana per correggere gli errori commessi e affrontare la partita con un approccio diverso. Nonostante la classifica, l’obiettivo è migliorare e colmare le lacune.La Fortitudo Messina, nonostante abbia vinto solo una partita, è una squadra giovane e capace di sorprendere. Sarà una gara importante per la Virtus, che si prepara anche per la fase successiva del campionato.Coach Recupido ammette di aver iniziato a osservare le squadre dell’altro girone in vista dei playoff. Molfetta è una delle squadre da tenere d’occhio, ma sarà necessario giocare contro di loro per valutarne il reale valore.La partita sarà arbitrata da Cappello di Porto Empedocle e Mameli di Augusta, e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito www.virtusragusabasket.it al costo di tre euro.