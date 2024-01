Basket: Virtu Ragusa si prepara alla sfida contro Barcellona

La Virtus Ragusa, reduci dal canestro della vittoria di Brown, si prepara per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B Interregionale (girone H). Affronteranno la Next Casa Barcellona al PalAlberti, una squadra attualmente quinta in classifica e reduce da tre vittorie nelle ultime quattro partite.

Il campo di Barcellona è considerato difficile, e la Virtus Ragusa sa di dover affrontare una sfida impegnativa. Tuttavia, la squadra arriva con la spinta positiva del recente successo contro Sala Consilina. Il coach Recupido avverte sulla necessità di resettare dopo ogni partita, sia vittoria che sconfitta, e sottolinea l’importanza di una grande prestazione difensiva per controllare il ritmo della partita contro Barcellona.

La Next Casa Barcellona è una squadra pericolosa, e Fernandez Pena è indicato come uno dei migliori giocatori del girone H. La Virtus ha recentemente recuperato Davide Vavoli da un infortunio alla caviglia e gode del momento positivo di Brown, che ha una media di 21.5 punti a partita.

La gara al PalAlberti sarà arbitrata dai signori Scarfò di Palmi e Greco di Catanzaro. Questo incontro precede l’impegno successivo della Virtus Ragusa in casa, contro gli Svincolati Milazzo, in programma la domenica successiva.