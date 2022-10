Basket: Passalacqua Ragusa vince anche a Brescia

Seconda vittoria in altrettante partite di campionato per la Passalacqua Ragusa che chiude la lunghissima trasferta iniziata con la Supercoppa, con la vittoria a domicilio su Brescia restando a punteggio pieno in classifica dopo le prime due giornate, ed aspettando l’esordio casalingo di domenica prossima, quando Vitola e compagne troveranno la Reyer Venezia. Match sempre condotto dalle biancoverdi che hanno fatto valere la propria fisicità e la propria propensione al tiro e che hanno visto progressivamente aumentare sempre più il proprio vantaggio fino al punteggio finale di 65-83 (doppia doppia per Anigwe con 24 punti segnati e ben 19 rimbalzi catturati che porta meritatamente a casa il titolo di Mvp della contesa).