Basket: la Virtus Ragusa si gioca tutto in gara -3

La partita decisiva dello spareggio promozione tra Virtus Ragusa e Italservice Loreto Pesaro, in programma domani al PalaPadua, è molto più di una semplice sfida sportiva. Conosciuta dagli americani come una sfida “win or go home,” questa “bella” rappresenta l’opportunità per la Virtus di tornare sulla scena della B Nazionale, un traguardo che rifletterebbe il duro lavoro di una stagione intensa di partite e allenamenti.

Dopo aver vinto gara-1 e perso gara-2 nelle Marche, la Virtus ha un’ultima chance per coronare gli sforzi della stagione. L’allenatore, coach Recupido, è chiaro sull’importanza di migliorare: “Giovedì dobbiamo presentarci al palazzetto e fare la partita. Dobbiamo essere noi stessi, giocare la nostra pallacanestro, avere fiducia nelle nostre potenzialità ed eseguire con intensità e serenità le cose preparate in allenamento.”

La presidente Sabrina Sabbatini riconosce la stanchezza accumulata dalla squadra ma insiste sull’importanza di rinnovare la fiducia nei giocatori: “È necessario esserci, è necessario stringersi intorno alla squadra che rappresenta la nostra città. Il calcio, la cena, il mare possono aspettare, giusto un po’, perché adesso ci apparteniamo e dobbiamo dimostrarlo.”

La partita, che inizierà alle 19:30, sarà arbitrata dai signori Rosato e Collura di Roma. I biglietti sono disponibili sul sito virtusragusabasket.it e presso le rivendite autorizzate. Il botteghino del PalaPadua aprirà alle 17:30 il giorno della partita. Gara-3 sarà anche trasmessa in diretta streaming sul sito della società, con un costo di tre euro.

La Virtus Ragusa è pronta a dare tutto sul campo e spera di contare sul sostegno caloroso del suo pubblico per raggiungere l’ambito traguardo della promozione.

© Riproduzione riservata