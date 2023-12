Bapr dona la connessione internet alle Diocesi siciliane

L’iniziativa della Banca Agricola Popolare di Ragusa presenta una doppia valenza: beneficenza e supporto educativo mirato ai giovani. In occasione del periodo natalizio, la banca ha deciso di destinare le risorse solitamente impiegate per prodotti editoriali alle Diocesi della Sicilia. Questo finanziamento verrà utilizzato per fornire connessione Wi-Fi a uno specifico oratorio in ciascuna diocesi, con un impegno di almeno tre anni.

La banca si è rivolta alla Conferenza Episcopale Siciliana per identificare gli oratori che necessitano maggiormente di questo servizio e possano sfruttarlo in maniera più adatta. Si occuperà di mettere a disposizione la connettività, il collegamento Wi-Fi e si farà carico di tutte le operazioni legate all’invio del servizio.

UN IMPEGNO CONCRETO

Saverio Continella, Amministratore Delegato di Banca Agricola Popolare di Ragusa, ha dichiarato che questa iniziativa rappresenta un impegno concreto per sostenere il processo di digitalizzazione in aree non ancora coperte, affiancando i giovani e le loro famiglie per un utilizzo consapevole e responsabile della tecnologia. Questo progetto mira a permettere ai giovani di comprendere pienamente le regole del web e a padroneggiare la grammatica del mondo digitale per essere parte attiva delle trasformazioni della società.

Il progetto si allinea perfettamente con l’impegno educativo delineato dalla Conferenza Episcopale Siciliana. Secondo mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della Conferenza, questo dono ricevuto rappresenta un impegno concreto nella formazione dei giovani sull’uso di Internet. Sarà importante fornire un’educazione appropriata per utilizzare questo strumento prezioso.

Don Gaetano Gulotta, Responsabile per la Pastorale Giovani della CESi, ha spiegato che gli oratori e le strutture selezionate non avevano precedentemente accesso a una rete Internet, a causa di limitazioni economiche o criticità territoriali. Queste strutture sono considerate fondamentali sul territorio non solo come luoghi di aggregazione, ma anche come spazi educativi, formativi e di studio. La connessione Wi-Fi contribuirà a potenziare le esperienze formative già in atto, offrendo nuove opportunità di crescita.

La selezione delle diocesi è avvenuta in collaborazione con l’Ufficio regionale per i Giovani della CESi, prendendo in considerazione criteri quali la perifericità delle strutture e la loro importanza come spazi educativi e di aggregazione per i giovani e le famiglie.

Oratori individuati:

• ACIREALE Oratorio San Giovanni Battista in San Giovanni Montebello (Giarre)

• AGRIGENTO Oratorio Oreb – Porto Empedocle (AG)

• CALTAGIRONE Oratorio Parrocchia S. Anna, Grammichele (CT)

• CALTANISSETTA Oratorio Chiesa Madre di Resuttano (CL)

• CATANIA Oratorio del Rosario, Adrano (CT)

• CEFALU’ Noi Alia – APS

• MESSINA Oratorio Giovanni Paolo II° – Olivarella San Filippo del Mela (ME)

• MONREALE Oratorio Don Bruno Di Bella

• NICOSIA Unità Pastorale SS. Salvatore – San Paolo Nicosia

• NOTO Oratorio Canossiano San Corrado

• PALERMO Oratorio SS. Cosmi e Damiano Sferracavallo (PA),

• PATTI Oratorio Parrocchia Maria SS. Annunziata Brolo (ME)

• PIAZZA ARMERINA Parrocchia S. Lucia, Gela (CL)

• RAGUSA Oratorio Carla Acutis

• SIRACUSA Oratorio ANSPI Parrocchia Sacra Famiglia – Siracusa

• TRAPANI Oratorio SS. Salvatore – Trapani