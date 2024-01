Avvocato di Siracusa accusato di violenza sessuale nei confronti di una cliente: scarcerato

Accusato di violenza sessuale nei confronti di una cliente era stato posto ai domiciliari. Il Tribunale delle Libertà ha scarcerato l’uomo, un avvocato civilista di Siracusa, per mancanza di gravi indizi di colpevolezza. L’accusa era relativa a un presunto abuso avvenuto a settembre durante un incontro con la cliente, nello studio legale dell’avvocato, nel corso del quale l’uomo avrebbe costretto la donna ad avere un rapporto sessuale.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE

Il Tribunale del Riesame ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare – non condividendo le motivazioni del giudice per le indagini preliminari – sostenendo la mancanza di gravi indizi di colpevolezza e dubitando dell’attendibilità del racconto della vittima. Nello specifico, sono state messe in discussione le modalità; ovvero se la parte offesa abbia manifestato consenso.