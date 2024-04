Aveva rubato 200 euro dai distributori del centro culturale di Ragusa: individuato e denunciato

Aveva rubato circa 200 euro dai distributori di bevande del centro culturale di Ragusa ma è stato individuato dalla polizia. Il furto era avvenuto qualche settimana fa: oltre ai soldi delle macchinette, per fortuna, non aveva portato via nulla.

LE INDAGINI

Dopo un’attenta analisi dei luoghi è stato richiesto anche l’intervento della polizia scientifica. Gli agenti, dopo un’attenta indagine, sono riusciti a scoprire l’autore del reato che è stato denunciato all’autorità giudiziaria per furto aggravato.

© Riproduzione riservata